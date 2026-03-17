În Zalău va fi construit un centru de zi pentru copii

Consiliul Local Zalău a aprobat documentația pentru construirea unui centru de zi destinat copiilor aflați în situații de risc de separare de părinți. Centrul va fi amplasat pe strada Cetății nr. 30, în cartierul Ortelec, într-o clădire nouă, adaptată pentru activități educaționale, recreative și de sprijin psiho-emoțional. Obiectivul proiectului este sprijinirea copiilor și familiilor aflate în risc social, prevenirea separării copilului de familie și creșterea incluziunii sociale. Capacitatea zilnică va fi de 50 de copii, cu cel puțin 148 de beneficiari anual. Bugetul proiectului este de 5.340.081,66 lei, iar finanțarea va fi solicitată prin Programul Incluziune și Demnitate Socială.

