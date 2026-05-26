Un nou rezultat de excepție pentru elevul CNS Zalău, Roland Petrean

Da, elevul Colegiului Național „Silvania” din Zalău rămâne în fruntea elitei naționale la competițiile de profil. După două zile de foc și două baraje dificile, de câte cinci ore fiecare, desfășurate în perioada 21 – 25 mai la Universitatea de Vest Timișoara, Roland a obținut din nou locul I în selecția lotului național de Inteligență Artificială al României, care va participa la competițiile internaționale din domeniu. „Această nouă victorie înseamnă muncă enormă, disciplină, inteligență și o pasiune extraordinară pentru performanță. Roland nu doar participă la competiții. Roland domină competițiile. Pentru al doilea an consecutiv, Roland va reprezenta România și CNS Zalău la nivel mondial, în cadrul Olimpiadei Internaționale de Inteligență Artificială, competiție ce va avea loc în luna august, în Kazakhstan, cu participarea a peste 130 de țări de pe toate continentele lumii. Este o competiție a elitelor globale, a minților strălucite care vor modela lumea de mâine. Roland scrie istorie, duce numele României și al liceului la care învață pe scena internațională a performanței academice și demonstrează că un elev dintr-un județ mic cum este Sălajul, poate ajunge în elita mondială a inteligenței artificiale. Felicitări, Roland Petrean! Mulțumiri speciale domnului profesor Florin Morar pentru susținerea permanentă, îndrumarea atentă, profesionalismul și dedicarea prin care contribuie la formarea performanței adevărate. În spatele fiecărui rezultat excepțional stă omul care inspiră, motivează și crede necondiționat în potențialul elevului său”, este mesajul mamei lui Roland Petrean.

