Guvernul a aprobat modificarea contractelor de finanţare pentru loturile A3 din Sălaj

Termenul de finalizare al lucrărilor de pe Autostrada Transilvania, între Nădășelu-Zimbor și Zimbor-Poarta Sălajului, a fost extins de la finele anului 2025 până în trimestrul IV al anului 2026, în urma unei Hotărâri de Guvern.

Executivul a adoptat joi, 30 octombrie, Hotărârea privind aprobarea amendamentului dintre Guvern și Banca Europeană de Investiții, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2023 şi la Luxemburg la 14 iunie 2023, convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 august 2025 şi la Bucureşti la 10 septembrie 2025, la Contractul de finanţare al Autostrăzii A3 România – Cofinanţare aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă – dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2023 şi la Luxemburg la 20 noiembrie 2023.

Modificarea contractelor de finanțare, aprobată

Guvernul României a aprobat modificarea contractelor de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru proiectele de infrastructură rutieră Autostrada A7 și Autostrada A3, cofinanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență, în vederea extinderii termenelor de finalizare a lucrărilor, de la decembrie 2025 până la trimestrul III 2026 pentru A7 și trimestrul IV 2026 pentru Autostrada Transilvania.

Investiții cu fonduri europene

Potrivit Executivului, condițiile de implementare financiară și tehnică a contractelor de împrumut sunt actualizate, în vederea accelerării investițiilor în infrastructura rutieră finanțată prin fonduri europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență.

Trei amendamente au fost aprobate la contractele încheiate cu BEI, care asigură finanțarea necesară realizării realizarea a două proiecte majore de infrastructură rutieră incluse în PNRR, iar unul dintre acestea vizează Autostrada Transilvania, mai exact sectoarele ce traversează și Sălajul: Nadășelu – Mihăiești (16,80 km), Mihăiești – Zimbor (13,26 km), Zimbor – Poarta Sălajului (12,24 km).

Extinderea termenelor de finalizare este necesară ca urmare a întârzierilor înregistrate în implementarea celor două proiecte de infrastructură, generate de factori tehnici și administrativi.

Contractul de finanțare – Autostrada A3 România – Cofinanțare aferentă Mecanismului de redresare și reziliență, în valoare de 200 milioane euro, aprobat prin Legea nr. 44/2024, a fost semnat la 16 noiembrie 2023, la București, și la 20 noiembrie 2023, la Luxemburg.