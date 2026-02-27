Unde mergem?

Vineri 27.2.2026
• Târg de mărţişoare, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj – ora 9
• Târg de mărţişoare şi cadouri de 8 Martie, Aquarel – ora 10
• Red Link Wedding – mai mult decât un târg de nunţi, restaurant Transilvania Zalău – ora 10
• Fotbal, liga a III-a: SCM Zalău – FC Unirea Dej, stadionul Municipal din Zalău – ora 14
• Film – Bernard: Misiune pe Marte, Cinematograful Scala – ora 15.40
• Film – Încă una și mă însor, Cinematograful Scala – ora 16
• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30
• Când limitele devin salvare: prezentare interactivă despre viața în relații toxice, sănătatea fizică și mentală, emoții și trăiri, dedicată exclusiv femeilor, Hotel Griff – ora 17
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30
• Film – Cel mai tare din parcare, Cinematograful Scala – ora 17.30
• Film – Crima perfectă, Cinematograful Scala – ora 19
• Film – Menajera, Cinematograful Scala – ora 19.20
• Concert: Masterpiece, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20
• Concert: Andrei Păunescu, Cenaclu Flacăra, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 20.30
Sâmbătă 28.2.2026
• Red Link Wedding – mai mult decât un târg de nunţi, restaurant Transilvania Zalău – ora 10
• Târg de mărţişoare şi cadouri de 8 Martie, Aquarel – ora 10
• Film – La răscruce de vânturi, Cinematograful Scala – ora 14
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30
• Film – Miss Moxy, Cinematograful Scala – ora 15
• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30
• Film – SpongeBob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați, Cinematograful Scala – ora 17
• Film – Scream, Cinematograful Scala – ora 18.40
• Film – Kîzîm, Cinematograful Scala – ora 19.45
• Concert: Nightlosers, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 20.30
Duminică 1.3.2026
• Red Link Wedding – mai mult decât un târg de nunţi, restaurant Transilvania Zalău – ora 10
• Târg de mărţişoare şi cadouri de 8 Martie, Aquarel – ora 10
• Film – F*ck Valentines Day: La naiba cu Ziua Îndrăgostiţilor, Cinematograful Scala – ora 14
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30
• Film – Cel mai tare din parcare, Cinematograful Scala – ora 14.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30
• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30
• Film – Charlie, câinele minune, Cinematograful Scala – ora 16.40
• Spectacol: Tango Meets Opera, Clădirea Transilvania Zalău – ora 18
• Film – Băieți de oraș: Golden Boyz, Cinematograful Scala – ora 19
• Film – Crima perfectă, Cinematograful Scala – ora 19.30