Unde mergem?

Vineri 27.2.2026

• Târg de mărţişoare, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj – ora 9

• Târg de mărţişoare şi cadouri de 8 Martie, Aquarel – ora 10

• Red Link Wedding – mai mult decât un târg de nunţi, restaurant Transilvania Zalău – ora 10

• Fotbal, liga a III-a: SCM Zalău – FC Unirea Dej, stadionul Municipal din Zalău – ora 14

• Film – Bernard: Misiune pe Marte, Cinematograful Scala – ora 15.40

• Film – Încă una și mă însor, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Când limitele devin salvare: prezentare interactivă despre viața în relații toxice, sănătatea fizică și mentală, emoții și trăiri, dedicată exclusiv femeilor, Hotel Griff – ora 17

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Cel mai tare din parcare, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Film – Crima perfectă, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Menajera, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Concert: Masterpiece, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

• Concert: Andrei Păunescu, Cenaclu Flacăra, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 20.30

Sâmbătă 28.2.2026

• Red Link Wedding – mai mult decât un târg de nunţi, restaurant Transilvania Zalău – ora 10

• Târg de mărţişoare şi cadouri de 8 Martie, Aquarel – ora 10

• Film – La răscruce de vânturi, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Film – Miss Moxy, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – SpongeBob Pantaloni Pătrați: Aventură cu pirați, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Scream, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Kîzîm, Cinematograful Scala – ora 19.45

• Concert: Nightlosers, Diesel Music&Sports Pub Zalău – ora 20.30

Duminică 1.3.2026

• Red Link Wedding – mai mult decât un târg de nunţi, restaurant Transilvania Zalău – ora 10

• Târg de mărţişoare şi cadouri de 8 Martie, Aquarel – ora 10

• Film – F*ck Valentines Day: La naiba cu Ziua Îndrăgostiţilor, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Cel mai tare din parcare, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Charlie, câinele minune, Cinematograful Scala – ora 16.40

• Spectacol: Tango Meets Opera, Clădirea Transilvania Zalău – ora 18

• Film – Băieți de oraș: Golden Boyz, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Crima perfectă, Cinematograful Scala – ora 19.30