Apa îmbuteliată ar putea fi plafonată la 3 lei în gări, aeroporturi şi benzinării

Parlamentari ai USR au depus un proiect de lege prin care apa potabilă îmbuteliată ar urma să fie vândută în aeroporturi, gări, staţii de metrou, autogări, porturi şi benzinării de pe traseele principale la un preţ maxim de 3 lei pentru o sticlă de 500 ml, potrivit mass-media. Iniţiatorii susţin că măsura este necesară în spaţiile unde consumatorii nu au alternative rezonabile de cumpărare, cum este cazul zonelor de tranzit din aeroporturi, unde preţurile la apă sunt mult mai ridicate decât în comerţul obişnuit.

Proiectul de act normativ, intitulat „Lege privind stabilirea preţului maxim de vânzare pentru apa potabilă îmbuteliată comercializată în spaţii cu opţiuni limitate pentru consumatori”, prevede că plafonul de 3 lei include toate taxele, iar comercianţii sunt obligaţi să afişeze clar preţul reglementat. Textul legislativ se aplică atât apei de masă, cât şi apei minerale naturale, plate sau carbogazoase, în ambalaje de 0,5 litri.

Potrivit propunerii, Guvernul va avea posibilitatea să actualizeze anual nivelul acestui preţ maxim prin hotărâre, în funcţie de evoluţia inflaţiei şi a indicatorilor economici. Pentru nerespectarea prevederilor sunt prevăzute sancţiuni, însă cuantumul amenzilor urmează să fie stabilit în procedura parlamentară.

Iniţiatorii proiectului consideră că, prin plafonarea preţului apei îmbuteliate, se va pune capăt practicii prin care operatorii din spaţiile de tranzit profită de lipsa alternativelor pentru a vinde la preţuri considerate abuzive.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro