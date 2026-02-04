O parte din Biserica Reformată din orașul Cehu Silvaniei, un monument de o importanță majoră pentru patrimoniul arhitectural național, s-a prăbușit aseară, resturile construcției ajungând pe partea carosabilă. O polițistă aflată în trecere a fost rănită de bucățile desprinse în urma prăbușirii, iar un autoturism a fost distrus. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea elementelor de construcție prăbuşite în vederea căutării şi salvării unor eventuale victime surprinse atât în exterior, cât şi în interiorul bisericii. Biserica se afla în proces de reabilitare, fiind veche de câteva secole. Locul a fost pus în siguranță. Nu au fost înregistrate alte victime. Autoritățile au început o anchetă pentru stabilirea cauzelor incidentului.
3 Thoughts to “Anchetă la Cehu Silvaniei după ce o parte din Biserica Reformată s-a prăbușit”
În G4Media scrie că „în județul Zalău”. Ziariștii geografi au omis să precizeze că „județul Zalău” se învecinează cu „județul Baia Mare” și cu „județul Oradea”
[…] fiind veche de câteva secole. Locul a fost pus în siguranță.… Articolul Anchetă la Cehu Silvaniei după ce o parte din Biserica Reformată s-a prăbușit apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]
Justiția să-și facă datoria, a fost pusă în pericol viata cetățenilor