Anchetă la Cehu Silvaniei după ce o parte din Biserica Reformată s-a prăbușit

O parte din Biserica Reformată din orașul Cehu Silvaniei, un monument de o importanță majoră pentru patrimoniul arhitectural național, s-a prăbușit aseară, resturile construcției ajungând pe partea carosabilă. O polițistă aflată în trecere a fost rănită de bucățile desprinse în urma prăbușirii, iar un autoturism a fost distrus. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea elementelor de construcție prăbuşite în vederea căutării şi salvării unor eventuale victime surprinse atât în exterior, cât şi în interiorul bisericii. Biserica se afla în proces de reabilitare, fiind veche de câteva secole. Locul a fost pus în siguranță. Nu au fost înregistrate alte victime. Autoritățile au început o anchetă pentru stabilirea cauzelor incidentului.

