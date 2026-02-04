Donatorii de sânge primesc reducere de 50 la sută pentru transportul public de călători din Zalău

Facilitatea a intrat deja în vigoare. Donatorii de sânge se pot prezenta la oricare dintre punctele de distribuire a abonamentelor aparținând firmei Transurbis, cu adeverința eliberată de Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj. Aceștia pot obține astfel un titlu de călătorie – abonament lunar pentru transportul local, cu reducere de 50 la sută, valabil pentru o perioadă de o lună. Pentru a beneficia de reducere, solicitanții trebuie să aibă domiciliul în municipiul Zalău, iar facilitatea se acordă în luna în care a avut loc donarea de sânge.

