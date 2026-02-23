Accident în Zalău

În această dimineață, polițiștii Biroului Rutier Zalău au fost anunțați de producerea unui accident pe bulevardul Mihai Viteazul. Potrivit polițiștilor, o femeie aflată la volanul unei mașini nu a păstrat distanța corespunzătoare și a lovit autoturismul din față. În urma impactului, mașina lovită a fost proiectată în alt autoturism. În urma evenimentului nu au rezultat victime. Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.
Ori se ruja ori se tictoca.