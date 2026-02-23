Accident în Zalău

În această dimineață, polițiștii Biroului Rutier Zalău au fost anunțați de producerea unui accident pe bulevardul Mihai Viteazul. Potrivit polițiștilor, o femeie aflată la volanul unei mașini nu a păstrat distanța corespunzătoare și a lovit autoturismul din față. În urma impactului, mașina lovită a fost proiectată în alt autoturism. În urma evenimentului nu au rezultat victime. Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

