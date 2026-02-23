Cazuri la Urgența Spitalului Județean din Zalău: oameni bătuți, mușcați de animale sau cu mâini și picioare rupte

Peste 1.000 de persoane au ajuns în ultima săptămână la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Zalău. Peste 160 prezentau diferite plăgi, fracturi, entorse, alți o sută aveau probleme din cauza hipertensiunii, iar 70 prezentau probleme digestive. 14 pacienți au fost victimele unor agresiuni și 3 au fost mușcați de animale. Celelalte cazuri erau pacienți cu afecțiuni de sezon, în special cu infecții respiratorii, dar și cu alte probleme de sănătate. Aproape 300 de pacienți au fost internați pentru tratament și investigații medicale suplimentare.

