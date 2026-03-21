Accident deosebit de grav între Șărmășag și Sălăjeni (exercițiu)

Un grav accident de circulație a avut loc între localitățile Șărmășag și Sălăjeni. Nu, din fericire a fost doar un exercițiu, un eveniment simulat, regizat, o acțiune necesară pentru antrenarea forțelor de intervenție astfel încât capacitatea de reacție să crească, să fie îmbunătățită în permanență. Exercițiul s-a desfășurat zilele trecute și a fost organizat de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj. A fost simulat un accident deosebit de grav în care au fost implicate un autoturism și o autocisternă încărcată cu combustibil.

