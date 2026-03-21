Simularea Bacalaureatului bate la ușă pentru liceenii sălăjeni

Elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă susțin luna aceasta simularea Examenului de Bacalaureat 2026. Aceasta începe luni, 23 martie. Emoțiile sunt nelipsite în rândul multora dintre viitorii absolvenți de liceu, deoarece probele scrise reprezintă un bun reper pentru elevi în evaluarea cunoștințelor pentru examenul maturității, care va avea loc în vară.

Potrivit datelor publicate de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, în județ s-au înscris 1607 elevi pentru a participa la probele scrise. Pentru buna organizare și desfășurare a simulării, au fost pregătite 20 de centre de examen la nivel județean.

Toate probele scrise încep la ora 9 și sunt monitorizate audio-video. Timpul de lucru efectiv este de trei ore, iar accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, precum și cu telefoane mobile sau orice alte mijloace de comunicare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, este interzis.

Probele scrise ale simulării Examenului Național de Bacalaureat se vor desfășura după următorul calendar:

⦁ 23 martie 2026 – proba scrisă la limba și literatura română;

⦁ 24 martie 2026 – proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie);

⦁ 25 martie 2026 – proba la alegere a profilului și specializării;

⦁ 26 martie 2026 – proba scrisă la limba și literatura maternă.

La fel ca în anul precedent, evaluarea probelor este digitalizată. Lucrările scrise ale candidaților vor fi scanate și încărcate pe o platformă destinată evaluării digitalizate. Astfel, prin intermediul unei aplicații, profesorilor le vor fi repartizate, în mod aleatoriu, lucrări scanate din județe diferite ale țării, altele decât județul de origine.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 3 aprilie 2026. Notele obținute la simularea Bac 2026 nu vor fi trecute în catalog. Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei școli, prin discuții cu elevii și ședințe cu părinții, scopul fiind îmbunătățirea pregătirii elevilor înaintea examenelor din vară.