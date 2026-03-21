Sălăjenii, așteptați la „Marșul pentru viață”

Azi, începând cu ora 12, la Zalău va avea loc a 16-a ediție a acțiunii „Marșul pentru viață”. Evenimentul se va desfășura pe Bulevardul Mihai Viteazul, de la Sala Sporturilor până în Piața 1 Decembrie 1918. Pentru buna desfășurare a acțiunii, în intervalul orar 12 –13, pe sensul de mers gară – centru de pe Bulevardul Mihai Viteazul vor fi impuse restricții de circulație, valabile doar pe durata deplasării participanților. Dirijarea traficului rutier va fi asigurată de Poliția Rutieră și Poliția Locală Zalău.

