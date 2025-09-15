Batoane proteice bogate în E-uri, pe rafturile marilor magazine din țară și județ

Lanțurile de magazine din România, multe prezente și în Sălaj, pun la dispoziția clienților numeroase deserturi proteice. Dintre acestea, deși reprezintă o alternativă mai sănătoasă, au în compoziția lor numeroși aditivi alimentari și cantități semnificative de zahăr, potrivit InfoCons.

Potrivit analizei, multe dintre produsele de la raft conțin chiar și 17 E-uri și până la 36 de grame de zahăr/100 grame de produs, potrivit studiului care vizează 41 de deserturi analizate.Potrivit sursei citate, fiecare dintre batoanele proteice analizate are în compoziție cel puțin un aditiv alimentar:

2,44% dintre produse conțin 17 aditivi alimentari;

4,88% au în compoziție 11 E-uri;

2,44% dintre produsele analizate au în compoziția lor 10 E-uri;

4,88% dintre batoanele proteice conțin 9 aditivi alimentari;

7,32% dintre produsele analizate au în compoziție 8 aditivi alimentari;

4,88% dintre batoanele proteice analizate au în compoziție 7 E-uri;

9,76% dintre produse conțin 6 aditivi alimentari;

12,2% dintre produsele analizate au în compoziție 5 aditivi alimentari, iar aproape 22% au în compoziția lor câte un astfel de aditiv, după cum notează InfoCons.

Valoarea energetică pentru aceste produse este cuprinsă între 327 kcal și 534 kcal. Cantitatea de zaharuri (din glucide) pentru batoane variază între 2 și 36 de grame.

Imagine cu rol ilustrativ/Sursa: andreearaicu.ro