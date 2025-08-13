Preoții și călugării rămân fără asigurare medicală

Măsurile fiscale adoptate de guvernanți vor avea efecte și asupra preoților și personalului monahal. Începând de luna viitoare, aceștia își vor pierde statutul de persoane asigurate în sistemul public de sănătate.

Începând cu 1 septembrie, asemenea românilor neasigurați, vor putea opta pentru o asigurare medicală prin plata contribuției. Mai exact, aceștia vor trebui să depună declarația unică la ANAF, iar plata va fi efectuată în două tranșe, respectiv 25% din sumă la depunerea declarației și 75% până în a doua jumătate a lunii mai 2026. Măsura face parte din planul Guvernului de reducere a cheltuielilor și optimizare a bugetului public.

De la plata contribuției sunt exceptate persoanele nevoiașe, cele incluse în programe sociale, precum și cele cu probleme grave de sănătate.