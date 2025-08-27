Casa Județeană de Pensii Sălaj a anunțat noua arondare teritorială a Cabinetelor de Expertiză Medicală Sălaj
CABINET – 124 dr. MIHĂESCU Ioana Elena cu sediul Spitalul Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu-Silvaniei, str. George Coșbuc nr. 29, tel. 0260/676940 – localități arondate:
Orașe: Șimleu-Silvaniei și Cehu-Silvaniei
Comune: Agrij, Almașu, Bobota, Bocșa, Boghiș, Buciumi, Bănișor, Camăr, Carastelec, Chieșd, Cizer, Coșeiu, Crasna, Cuzăplac, Dobrin, Fildu de Jos, Halmășd, Horoatu Crasnei, Ip, Marca, Meseșenii de Jos, Măeriște, Nușfalău, Pericei, Plopiș, Românași, Sâg, Sânmihaiu Almașului, Sălățig, Sărmășag, Șamșud, Valcău de Jos, Vârșolț.
CABINET – 125 dr. PODAR Florina-Silvia cu sediul Policlinica Sf. Vineri, str. Sf. Vineri nr. 10, tel. 0206/612245 – localități arondate:
Orașe: Zalău, Jibou
Comune: Bălan, Băbeni, Benesat, Creaca, Cristolț, Crișeni, Dragu, Gâlgău, Gârbou, Hida, Hereclean, Ileanda, Letca, Lozna, Mirșid, Năpradea, Poiana Blenchii, Rus, Șimișna, Someș Odorhei, Surduc, Treznea, Zalha, Zimbor.