Noi servicii medicale de specialitate la Spitalul Județean din Zalău

La Spitalul Județean de Urgență Zalău, pacienții cu afecțiuni cardiace pot beneficia de noi servicii medicale de specialitate. Este vorba despre tratamentul bradiaritmiilor simptomatice prin implantarea de stimulatoare cardiace (unicamerale sau bicamerale). Alte intervenții disponibile sunt implantarea de defibrilatoare cardiace interne – în tratamentul aritmiilor grave și în prevenția stopului cardiac în cazuri selecționate, monitorizarea periodică a dispozitivelor implantate pentru siguranța pacienților și schimbarea sursei de energie sau a dispozitivelor în cazul în care se constată o defecțiune. Până acum, în unitatea medicală au fost realizate cu succes peste 30 de intervenții fără complicații și există în evidența spitalului peste 100 de pacienți purtători de dispozitive, monitorizați constant.

