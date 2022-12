Instanța clujeană a decis: medicul Jidveianu nu poate profesa pe durata controlului judiciar

Curtea de Apel Cluj a decis că Horia Jidveianu, medicul chirurg pediatru acuzat de luare de mită, nu va putea profesa în cadrul sistemului sanitar public în exercitarea căreia ar fi săvârşit faptele cercetate, pe durata controlului judiciar dispus faţă de acesta.

Vă reamintim că cererea procurorilor sălăjeni de arestare preventivă a medicului Horia Jidveianu a fost respinsă de magistrații sălăjeni. Instanța a decis ca Jidveianu să fie plasat sub control judiciar, măsură valabilă și în cazul medicului Așchilean. „Soluția pe scurt: În baza art. 204, rap. la art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a C. pr. pen., admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj împotriva Încheierii penale nr. 42/15.12.2022 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sălaj pe care o desfiinţează în parte, numai în ceea ce priveşte individualizarea obligaţiilor impuse inculpatului J. N. H. în temeiul dispoziţiilor art. 215 alin. 2 C.pr.pen., pe durata controlului judiciar şi rejudecând în aceste limite: În baza art. 215 alin. 2 C.pr.pen. impune inculpatului J. N. H. şi obligaţia de a nu exercita profesia de medic chirurg pediatru în cadrul sistemului sanitar public în exercitarea căreia ar fi săvârşit faptele cercetate, pe durata controlului judiciar dispus faţă de acesta. Menţine restul dispoziţiilor încheierii penale atacate. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia soluţionării prezentei, vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, 28.12.2022. Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) 219/2022 28.12.2022”, este decizia magistraților clujeni afișată pe portalul Curții de Apel Cluj.

Cei doi medici acuzați de luare de mită beneficiază de prezumția de nevinovăție.