Încep Evaluările Naţionale pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

Probele din cadrul Evaluării Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021 încep miercuri, 12 mai. La prima probă Limbă şi comunicare, care va fi susținută de elevii clasei a VI-a, la nivelul județului Sălaj, sunt înscriși 2231 de elevi, din 96 unități de învățământ. Evaluarea elevilor la finalul claselor a VI-a va continua în 13 mai cu proba la Matematică. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a va avea loc după cum urmează: Limba română – 18 mai, Matematică – 19 mai și Limba maternă -20 mai. De asemenea, evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a va începe cu: Limba română (scris) – 25 mai; Limba maternă (scris)- 25 mai; Limba română (citit) – 26 mai; Limba maternă (citit) – 26 mai; Matematică-26 mai și Limba română pentru minorităţile naţionale (scris și citit) – 28 mai.

Share Tweet Share