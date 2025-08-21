Se fură și din spitale

Polițiștii din Șimleu Silvaniei au identificat și cercetat o femeie de 74 de ani, bănuită de comiterea infracțiunii de furt. Din cercetări a reieșit că la data de 18 august, în timp ce se afla în incinta unei unități medicale din orașul Șimleu Silvaniei, femeia i-ar fi furat unei alte femei, de 58 de ani, suma de 3.200 de lei, precum și un document de identitate, care se aflau într-un dulap.

Cercetările în cauză sunt continuate în vederea documentării întregii activități infracționale a celei în cauză.

M. S.