În ce constă procedura de scoatere aluniţe cu ajutorul laserului

Procedura de scoatere alunite se infaptuieste deseori fie din motive cosmetice, fie medicale. Cand pacientii cauta indepartarea alunitelor din motive cosmetice, acest lucru se intampla, de obicei, pentru ca sunt jenati de proeminenta alunitei, mai ales daca este pe fata lor. Alunitele care sunt adesea taiate in timpul barbieritului sau alunitele in jurul decolteului care tind sa fie prinse sau ciupite de bijuterii sau imbracaminte pot fi indepartate din acest motiv. In acest caz, oamenii apeleaza la procedura de indepartare alunite laser.

Ce avantaje are indepartarea cu laser fata de alte optiuni de tratament?

Avantajul procedurii de eliminare alunite laser consta in faptul ca este o optiune neinvaziva. Deoarece aceasta metoda de indepartare nu implica arderea sau taierea pielii, infectia prezinta un risc foarte mic. Acest aparat modern indeparteaza cu precizie leziunile, fara efecte adverse intr-un interval scurt si cu timp de recuperare minim. Trebuie sa avem insa grija ca acasa sa mentinem o igiena locala adecvata astfel incat vindecarea zonei prelucrate sa fie optima.

Ce sa ne asteptam de la indepartarea cu laser a alunitei

Alunitele sunt o parte naturala a dezvoltarii pielii si apar la inceputul vietii. Pentru unii dintre noi, alunita este un semn de frumusete sau un semn de nastere pe care am ajuns sa-l iubim, dar pentru altii, alunita este o sursa de jena sau disconfort. Exista mai multe proceduri disponibile pentru indepartarea alunitelor nedorite, iar noile tehnologii fac indepartarea alunitelor mai usoara si mai putin invaziva decat oricand. Tratamentul de indepartare a alunitelor cu lumina laser ofera o modalitate sigura, convenabila si eficienta de a scapa de alunite, fara cicatrici.

Ce se intampla in timpul unui tratament de indepartare a alunitei cu laser?

Majoritatea alunitelor pot fi tratate intr-o singura intalnire. In primul rand, un anestezic local este aplicat in zona de tratament pentru confortul pacientului. Apoi, laserele sunt directionate catre alunita pentru a o indeparta.

Ce se intampla dupa tratamentul de indepartare a alunitei cu laser

In timpul unei intalniri pentru indepartarea alunitei cu laser, personalul medical va oferi indrumari despre ingrijirea ulterioara si la ce sa ne asteptam in zilele urmatoare tratamentului. Este foarte important ca zona sa fie mentinuta curata, hidratata si protejata de expunerea la soare. Cand noua piele este dezvaluita, ar putea parea roz la inceput, dar nuanta pielii ar trebui sa se uniformizeze in urmatoarele saptamani: fara alunita sau cicatrici, doar o piele proaspata si frumoasa!

Cat de sigur este laserul

Laserele de calitate medicala utilizate in acest tratament sunt mici, puternice si complet sigure. Pacientilor care urmeaza acest tratament li se ofera ochelari de protectie pentru a-si proteja ochii in timp ce laserul este utilizat.

Incearca si tu procedura de indepartare a alunitelor cu ajutorul laserului si bucura-te de o piele uniforma si catifelata!