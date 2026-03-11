Bebeluşii sunt expuşi la mai multe „substanţe chimice eterne” înainte de naştere decât se credea

Bebeluşii pot fi expuşi încă din viaţa intrauterină la un număr mult mai mare de „substanţe chimice eterne” decât indicau cercetările anterioare, potrivit unui studiu realizat de cercetători din Statele Unite şi Canada şi publicat în revista ştiinţifică Environmental Science & Technology. Analiza arată că nou-născuţii sunt expuşi înainte de naştere la numeroase substanţe din categoria PFAS (substanţe per- şi polifluoroalchilate), compuşi chimici extrem de persistenţi în mediul înconjurător şi în organismul uman. PFAS sunt denumite frecvent „substanţe chimice eterne” deoarece se degradează foarte lent şi pot rămâne în mediul natural sau în organismul uman timp îndelungat. Aceste substanţe au fost utilizate pe scară largă în industrie timp de decenii şi pot fi întâlnite într-o varietate de produse de consum, precum: ambalaje alimentare rezistente la grăsimi, materiale textile şi tapiţerii, produse impermeabile sau rezistente la pete, unele materiale industriale. În timp, PFAS au ajuns în apă, sol şi lanţul alimentar, fiind detectate inclusiv în sângele uman.

• Expunerea prenatală analizată în sângele din cordonul ombilical

Studiul a fost coordonat de cercetători de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai şi alte institute din Statele Unite şi Canada. Pentru a evalua expunerea prenatală, echipa de cercetare a analizat probe de sânge din cordonul ombilical de la 120 de nou-născuţi, colectate între anii 2003 şi 2006. Sângele din cordonul ombilical este considerat un indicator important al expunerii fătului la substanţe chimice din mediul înconjurător. Cercetătorii au pornit de la o observaţie anterioară potrivit căreia placenta asociată primului copil al unei mame ar conţine mai multe substanţe PFAS decât placenta copiilor născuţi ulterior.

• Metode noi de analiză chimică

Rezultatele iniţiale au confirmat această diferenţă. Însă atunci când cercetătorii au utilizat o metodă mai avansată de analiză chimică, capabilă să detecteze un spectru mai larg de compuşi PFAS, concluziile s-au schimbat. Noua metodă a identificat 42 de substanţe PFAS în probele analizate, comparativ cu doar 8 substanţe detectate prin metodele utilizate anterior. Dintre acestea, numai patru substanţe au fost identificate prin ambele metode, ceea ce sugerează că tehnicile tradiţionale de testare ar putea subestima expunerea reală la aceste substanţe. Autorii studiului subliniază că modul în care sunt analizate probele influenţează semnificativ concluziile privind expunerea prenatală.

• Posibile riscuri pentru sănătate

Studiul nu a evaluat direct efectele asupra sănătăţii copiilor. Totuşi, cercetări anterioare au asociat expunerea la PFAS cu mai multe probleme medicale, printre care: reducerea funcţiei renale, creşterea riscului de cancer, modificări ale dezvoltării fetale, posibile diferenţe în structura creierului copiilor. Cercetătorii avertizează că unele dintre substanţele PFAS detectate în analiză nu sunt încă bine studiate sau chiar complet identificate, ceea ce face dificilă evaluarea exactă a riscurilor.

• O expunere mai complexă decât se credea

Autorii studiului consideră că rezultatele sugerează o expunere prenatală mult mai complexă şi mai extinsă decât au indicat cercetările anterioare. În viitor, echipa intenţionează să folosească aceste metode de analiză pentru a estima mai precis nivelul real al expunerii la PFAS şi pentru a urmări modul în care aceste substanţe ar putea influenţa sănătatea pe termen lung.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro