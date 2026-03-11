Cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a scăzut cu 9,1%, în ianuarie 2026

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în luna ianuarie din 2026, comparativ cu aceeaşi lună a anului anterior, a scăzut atât ca serie brută cu 9,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 6,5%, potrivit informaţiilor Institutului Naţional de Statistică (INS).

Astfel, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, a înregistrat o scădere ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-13,8%), vânzările de produse nealimentare (-11,3%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,9%), conform datelor publicate de INS.

Acelaşi indicator statistic, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a înregistrat o reducere, în perioada menţionată, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,9%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-4,8%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3%), potrivit INS.

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 25,3%, ca urmare a scăderii înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-27,7%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-26,6%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-21,5%), conform informaţiilor INS.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut, pe ansamblu, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 3,7%, ca urmare a scăderii înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-5,5%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-5,2%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-0,1%), potrivit INS.

