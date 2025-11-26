RAFTUL CU CARTE: Ghidul bunelor maniere pentru copii

autor: Ștefania Rădulescu

Educația unui copil manierat începe acasă, iar faptul că ţineţi această carte în mână este deja un prim pas spre cultivarea acestor valori. Această carte îşi propune să fie un ghid prietenos pentru copilul dumneavoastră, însoţindu-l în drumul său de descoperire a bunelor maniere şi a valorilor esenţiale care îl vor ajuta să devină un adult respectuos, responsabil și grijuliu.

Am structurat paginile astfel încât fiecare capitol să fie uşor de parcurs şi de înțeles pentru copil. Fiecare subiect este conceput să fie accesibil şi să inspire nu doar învățarea, ci şi aplicarea în viața de zi cu zi, atât acasă, cât şi la şcoală sau în alte contexte sociale.

Încurajăm explorarea acestor lecții împreună cu copilul, discutarea lor şi aplicarea în momentele potrivite.

Sperăm ca această carte să fie pentru copilul dumneavoastră o călătorie plăcută şi utilă, un instrument care să îl ajute să crească frumos şi să devină o prezenţă respectată şi iubită de toți cei din jur.

Autoarea este consultant certificat în etichetă şi bune maniere, mamǎ a patru copii minunați și antreprenoare dedicată iar de-a lungul timpului, a dezvoltat o pasiune profundă pentru frumos si pentru valorile bunelor maniere, pe care le-a adus și în propria familie.

Cartea poate fi comandată de la Web: https://galaxiagutenberg.ro