Senatorul Pintea „se antrenează” pe stadionul zălăuan

De acum celebru, senatorul sălăjean neafiliat Ciprian Pintea (condamnat la 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare pentru conducerea mașinii fără permis) a fost repartizat la Primăria Zalău pentru a presta muncă în folosul comunității. Din 5 martie, senatorul prestează la Stadionul Municipal din Zalău 8 ore zilnic.

Ciprian Pintea a fost depistat de două ori de polițiști conducând fără permis de conducere. Mai mult, a doua oară era și băut. Pintea a făcut apel la o hotărârea instanţei supreme care îl condamnase la un an şi cinci luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pentru conducerea unui autovehicul, deşi avea suspendat acest drept. Instanţa supremă a respins, din acelaşi motiv, şi apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. ICCJ l-a obligat pe Pintea la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. De asemenea, ICCJ a mai stabilit ca senatorul să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile, la Primăria Zalău sau la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău.

Oare are motivare de la Senat pentru perioada cât prestează la stadion?

M. S.