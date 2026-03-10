Reformă, nu un mit de campanie

Reorganizarea recentă a Romsilva arată un lucru simplu și important pentru România. Schimbările administrative nu sunt imposibile. Timp de multă vreme tot auzim aceeași poezie, că reforma instituțiilor publice este prea complicată, că reorganizarea administrativă ar provoca blocaje, că sistemul este prea rigid pentru a fi modificat. Totuși, în doar câteva luni, structura Romsilva a fost regândită și reorganizată în 19 direcții regionale. Și nu doar atât. Actul normativ prevede concursuri, mandate concrete, pe scurt, meritocrație. Sună bine? Da.

Nu este neapărat vorba de persoane sau de merite politice, ci o dovadă a faptului că atunci când există voință „acolo sus”, lucrurile se pot mișca eficient. Reforma nu este un mit de campanie, iar aparatul bugetar poate fi aerisit și simplificat, fără secretara secretarei și alte cele.

De aceea, discuția despre reorganizarea administrativ-teritorială a României nu mai poate fi tratată ca un subiect tabu. Dacă un sistem larg, precum cel al administrației silvice, a putut fi pus la punct, atunci și alte instituții pot fi regândite. Exemplul există deja. Rămâne doar întrebarea dacă există suficientă voință pentru a merge mai departe.