Raluca Turcan: „Servicii sociale slabe în mediul rural din Sălaj”

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a ajuns vineri în municipiul Zalău, fiind organizate în acest sens întâlniri cu reprezentanții instituțiilor din domeniul muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă, AJOFM, Casa de Pensii etc. În cadrul unei scurte conferințe de presă organizată la Prefectura Sălaj, Raluca Turcan a vorbit despre problemele existente în ceea ce privește șomajul, digitalizarea instituțiilor subordonate, lipsa de personal din Casele de pensii și situația nesatisfăcătoare în privința asistenței sociale din județ. Raluca Turcan a subliniat faptul că cei 5000 de șomeri din județ, din care doar 2.000 ar fi indemnizați, reprezintă o resursă umană pe care angajatorii trebuie să o fructifice. Ministrul Muncii a făcut referire și la situația generată de personalul insuficient din Casele de Pensii, implicit și din Casa de Pensii Sălaj, spunând că este imposibil ca 1.300 de angajați, la nivel național, să rezolve 5 milioane de dosare. În ceea ce privește situația asistenței sociale din localitățile sălăjene, ministrul a specificat faptul că acoperirea cu aceste servicii în localități este „destul de slabă”, în realitate situația fiind dezastruoasă, ținând cont că la nivelul populației din mediul rural, peste jumătate din cei care trăiesc în comune și sate, doar 6 la sută beneficiază astfel de servicii. Raluca Turcan a spus că la acest capitol lucrurile nu se limitează doar la a efectua niște plăți populației de către AJPIS, pe acest segment cât mai mult la a oferi oamenilor aflați în nevoie sprijin, consiliere, îndrumare lucruri care, dat fiind procentul amintit, lipsesc în multe localități. Ministrul muncii a spus, referitor la dosarele de penii, următoarele: „Discuțiile pe care le-am purtat, la Zalău, cu reprezentanții Casei Județene de Pensii Sălaj îmi confirmă faptul că efortul național de evaluare a dosarelor de pensii are susținere în structurile locale, însă una dintre intervențiile esențiale în perioada imediat următoare va fi procesul de recrutare pentru personal suplimentar, angajat pe o perioadă determinată pentru operațiunile de evaluare. La nivel național am ajuns deja la 310.000 dosare evaluate, în condițiile în care am început acest proces cu resursele modeste existente la nivelul caselor teritoriale din toată țara. Ne-am propus ca, în a doua parte a anului viitor, să finalizăm digitalizarea tuturor celor 5 milioane de dosare din România, iar pentru a atinge acest obiectiv, resursa umană actuală – 1.300 de angajați la nivel național – nu este suficientă. Spre comparație, ultimul proces similar realizat în România a presupus verificarea a 1 milion de dosare în aproximativ 5 ani, în perioada 2005 – 2010. Prin PNRR, vom avea finanțare de 100 de milioane euro pentru a susține atât procesul de digitalizare a dosarelor de pensii aflate în plată, cât și dotarea cu echipamente și servicii electronice a Casei Naționale de Pensii Publice și a structurilor teritoriale, ceea ce va facilita atât relația cu beneficiarii, cât și accesul acestora, online, la toate informațiile din propriul dosar de pensie.

