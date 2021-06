În centrul orașului: Corbu – “Laborator Stradal de Arte ale Sunetului”

Platoul din centrul orașului găzduiește în această perioadă, până luni 6 iunie, o activitate culturală inedită. Este vorba despre “Laboratorul Stradal de Arte ale Sunetului”, un proiect inițiat de Corbu – trupă care abordează genul muzical disco easy hardcore folclorizat.

Proiectul, inițiat de Sergiu Corbu Boldor, cel care a fondat și trupa Corbu, alături de Luiza Mitu, este unul independent cu un obiectiv concret și anume dezlegarea prejudecăților de orice fel prin contactul cu două dintre artele sunetului: muzica și literatura și diferitele niveluri de percepție ale lor prin ascultarea pasageră. ”Ce înțelegem prin ascultarea pasageră: fiecare persoană are capacitatea de a percepe pe niveluri diferite sunetul. Din acest motiv am descoperit ascultarea pasageră, pe care am asociat-o cu o persoană care, în drum spre casă, trece pe lângă un muzician sau pe lângă un scriitor și, în timp ce trece pe lângă ei, le aude muzica, respectiv poezia literei. Această formă de a auzi sunete pe lângă care treci am numit-o ascultarea pasageră a artei”, a spus Sergiu Corbu Boldor. De cealaltă parte, Luiza Mitu, membru Corbu a menționat că prin această activitate se încercă încurajarea artei și deopotrivă încurajarea artiștilor de a aduce în stradă, pentru oameni, pentru public, cultură.

Trupa Corbu: Sergiu Corbu Boldor și Luiza Mitu

Sergiu Corbu Boldor a absolvit Universitatea de Muzică din Oradea cu specializările Pedagogie muzicală și Interpretare vioară. Pe lângă vioară artistul a studiat ca instrumente secundare: chitara, chitara electrică, chitara bass, percuții, mandolină, fluier, caval și drâmbă. Are o experiență de peste 12 ani pe scenele mari ale industriei muzicale. A urcat pe scenele naționale și internaționale, performând la vioară, împreună și alături de nume ca: Phoenix, Celelalte Cuvinte, Partizan, Dirty Shirt, Semnal M, Taxi, Hara, farfarello, Haggard, Guano Apes și multe alte trupe. A fost membru fondator la trupa Azepam din Oradea și violonist la trupa Popa Șapcă din Timișoara. A inițiat și coordonat propriile proiecte muzicale ca: AD HOC, 2 fire 2 paie, Intensitate Epic Sonoră. De asemenea, Sergiu Corbu Boldor are experiența educației transdisciplinare în lucrul cu tinerii dobândită în cadrul Organizației Naționale Cercetașii României. Din anul 2017 este inițiatorul și coordonatorul Proiectului Muzical Corbu și al Proiectului Blana con Dios. Starea 23. Luiza Matilda Mitu este doctor în filosofie cu o teză intitulată “Eugène Ionesco și logica contradictoriului”, coordonată de academicianul Basarab Nicolescu. Ca bursieră a Universității de Sudii Europene din Cluj-Napoca, a satisfăcut un stagiu de cercetare la Paris Est-Créteil, Paris – Franța, sub coordonarea tutorelui științific Sylvie Jouanny; octombrie-decembrie 2012 stagiu de cercetare la Universitatea Toulouse le Mirail II, Toulouse, Franța, sub coordonarea tutorelui științific Monique Martinez Thomas. A fost redactor la Editura Aius și la revista Mozaicul din Craiova. A coordonat activitatea Casei de Cultură “Traian Demetrescu” din Craiova, în calitate de manager interimar. Majoritatea activităților au avut ca grup țintă tinerii. Actualmente este îngerul păzitor al Proiectului Muzical Corbu.