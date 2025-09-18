Sălăjenii plătesc mai puțin pentru metrul cub de apă, față de consumatorii altor județe

Sălăjenii plătesc un preț mai mic pentru metrul cub de apă potabilă și canalizare, spre deosebire de locuitorii județelor vecine și din alte regiuni, după cum arată datele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, în urma centralizării costurilor celor 47 de companii din România.

Cifrele aferente lunii septembrie arată că o bună parte dintre companii aplică aceleași tarife încă de la începutul acestui an, printre care și Compania de Apă Someș, în timp ce altele au modificat prețurile în ultima perioadă. Cel mai mare, pentru metrul cub de apă potabilă, este achitat de consumatorii din județele Brăila, Vaslui și Buzău, ce trece de 10 lei.

În schimb, sălăjenii achită suma de 5,98 lei, iar pentru serviciile de canalizare, costurile ajung la 6,35 lei. În total, clienții plătesc 12,33 lei pentru ambele servicii. În ceea ce-i privește pe consumatorii din județele vecine, sătmărenii plătesc 7,85 lei pentru apa potabilă, iar pentru serviciile de canalizare, costurile aplicate de Apaserv Satu Mare ajung la 6,84 lei.

Cât despre bihoreni, Apă Canal Nord-Vest Bihor aplică un tarif de 6,69 lei pentru metrul cub de apă potabilă și 5,52 lei pentru serviciile de canalizare, iar cei de la Vital din Baia Mare aplică un cost de 7,74 lei pentru apa potabilă și 6,69 lei pentru serviciile de canalizare.