Instanţa a amânat pronunţarea în cazul senatorului Pintea, care a făcut apel în urma condamnării

Instanța supremă ar fi trebuit să judece în 8 decembrie apelul senatorului sălăjean Paul Ciprian Pintea la decizia de condamnare pentru conducere fără permis. Pronunțarea în dosarul demnitarului a fost însă amânată pentru data de 19 ianuarie 2026. Prins la volan fără permis în luna aprilie, senatorul a fost depistat din nou în aceeași situație, la Zalău, luna trecută.

Luni, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar fi trebuit să judece, în complet de cinci judecători, apelul senatorului la decizia ÎCCJ din aprilie, când acesta a fost condamnat la un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de doi ani.

Senatorul sălăjean, intrat în Parlament pe listele POT, a fost obligat de instanţă să presteze, timp de 60 de zile, muncă în folosul comunităţii la Primăria municipiului Zalău sau la Spitalul Judeţean de Urgență din Zalău. Decizia a fost atacată cu apel, care urma să fie judecat la data de 8 decembrie.

Luna trecută, Pintea a fost depistat din nou la volan fără permis, iar pe numele său a fost deschis un nou dosar penal, ce va fi înaintat procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dat fiind statutul de senator.

„În temeiul art. 335 alin. (2) C.pen., condamnă pe inculpatul Pintea Paul Ciprian (…) la o pedeapsă de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia dreptul de a conduce i-a fost suspendat. În temeiul art. 89 C.pen., dispune anularea amânării aplicării pedepsei de 1 an şi 2 luni închisoare stabilită pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 335 alin. (2) C.pen., prin sentinţa penală nr. 71/18.03.2024 a Judecătoriei Zalău, definitivă prin neapelare la 03.04.2024”, se menționa în minuta ÎCCJ.

Instanţa a contopit pedepsele aplicate lui Paul Ciprian Pintea și i-a stabilit pedeapsa de un an şi două luni închisoare, la care a adăugat un spor de trei luni, rezultând un an şi cinci luni închisoare. Executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere pentru doi ani.

În vârstă de 37 de ani, din Zalău, senatorul a fost prins din nou conducând fără permis. Inițial, acesta nu a oprit la semnalul regulamentar al poliţiştilor, care au pornit în urmărirea sa, reușind să îl oprească la scurt timp. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că parlamentarul avea dreptul de a conduce suspendat.

Pe numele acestuia a fost deschis un nou dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană al cărei permis este suspendat, faptă prevăzută de art. 335 alin. (2) din Codul penal. Dosarul va fi înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, competenţa fiind stabilită de calitatea de senator a celui în cauză.

Mai mult, demnitarul a fost sancţionat contravenţional pentru refuzul de a opri la semnalul poliţiştilor rutieri, conform prevederilor art. 31 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Contactat marți pentru un punct de vedere, senatorul a precizat că se află într-o ședință și nu poate discuta în acest moment, solicitând să fie sunat mai târziu.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE.