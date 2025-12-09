Elevi și profesori din mai multe state europene învață la Zalău însemnătatea valorilor democratice

Municipiul Zalău găzduiește în aceste zile un eveniment educațional deosebit de important. Este vorba despre proiectul Erasmus+ „Democratic School Approach: Participatory and Fair Education Model”, ceremonia de deschidere fiind organizată de Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău și Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” din Zalău, în calitate de instituții coordonatoare ale proiectului. Evenimentul, desfășurat în contextul mobilității internaționale care are loc în perioada 8–12 decembrie 2025, reunește profesori și parteneri educaționali din România și din alte state europene, având ca obiectiv promovarea valorilor democratice, a învățării participative și a schimbului de bune practici în educație. „Instituția Prefectului apreciază demersurile acestor unități școlare de a crea un cadru multicultural de cooperare și de dezvoltare profesională, contribuind astfel la consolidarea unei educații europene moderne, incluzive și orientate spre formarea cetățeanului de mâine. Felicităm cadrele didactice implicate și partenerii internaționali pentru inițiativă și dedicare, precum și elevii care beneficiază de aceste experiențe educaționale valoroase”, a declarat prefectul Claudiu Bîrsan la ceremonia de deschidere a proiectului.

