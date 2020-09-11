Candidaţii partidelor politice pentru Primăriile Jibou şi Cehu Silvaniei:
|Alianță/Partid/Candidat
|Membrul alianței care a propus cand.
|Nume
|Funcție
|Localitate/nr circumscriptiei
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|POP CORNEL-EUGEN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|HODIS ALIN-CORNELIU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|TĂMAŞ MIHAI-DAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|INDREIEŞ NICOLAE-FLAVIU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|NEMEŞ MIHAI CĂTĂLIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|COSTIN MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|ARDELEAN ANDREEA-IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|TURDEAN SERGIU-DARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ALMAŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|COTUŢ ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|VOIE DAN-EMIL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CÂMPEAN CLAUDIA-CARMEN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|DEAC IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CHEREJI CLAUDIU-VLAD
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|PETRUŞAN BOGDAN-TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|REVNIC ILEANA-VERONICA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MARIAN BOGDAN-DAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|FALAUŞ ANCA-IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MAJARU VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|FAZEKAŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|GERGELYI ILDIKO-MONIKA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|IANCHIŞ LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ŢURCAŞ GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|COVACI PAUL-ANTONIO
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|TURIAN MELANIA-DORINA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ROGNEAN IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BUTAŞ GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP IULIUS-EMMANUEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BIG VALENTIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|TĂMĂŞAN OVIDIU-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|KIRÁLY ANTONIA-VERONICA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP IULIUS SABIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CHECHEDI IONUŢ-GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CIACA VELU-PAMFIL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GÂRBOAN RUBEN-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|KOLOZSVÁRI ANNABELLA-HELÉNA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LUCA NICOLAE-ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MUREŞAN RAMONA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PETRULEA ALIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|RAIN ROMULUS-OVIDIU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CHECHEDI LARISA-MARINA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP ANA-DIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BIRTA ANCUTA-CRINA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ELEKES VOICHITA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MAGDAŞ LINCA-DIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|HOROTAN CRISTIAN-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MIHUŢ ANDREI-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BORZ RĂZVAN-VALERIU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BRÎNDUŞE RAUL-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIŞ CIPRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŢELEA-MUREŞAN VALENTIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|STANCA IOANA-CAMELIA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|NOJE MIRCEA-SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RUSU FLORINEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BOCEREG LAVINIA-VIORELA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POLBACI IULIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN VICTOR
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŢELEA-MUREŞAN IONUŢ-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PĂTRĂUŞ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIRA GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MIREA FLORINA-DANIELA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|NOJE ANTONIU-BOGDAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞOMŞAG MARIN-CORNEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIŞ IULIANA-CRISTINA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|NOJE AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|STANCA IOAN-TEODOR
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP MARIUS-DAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BENE VERONICA-ANA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|PORUMB SAMUEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BOGDAN-POP FLORICA-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|BUZURE DANA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|SUCIU MARCEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|PINTEA RAREŞ-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|CRIŞAN DENIS-MARIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|ARDELEAN ANDREEA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|POP ADRIAN-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|NECHITA GEORGIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|BEŞE AURELIAN-DAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MAGDAŞ DANA-GEORGIANA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GHIURCO DAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SICORA COSMIN-IONEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PINTEA VICTOR
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CADAR ANAMARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|STANA IOAN-ROMULUS
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PETREAN DORU-AURELIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PAŞCALĂU VLAD-ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CIURE GIONI-DORU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MICLE CORINA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ŞIGOVAN FLAVIU-MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CIUPE LARISA-DINA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|FOLTIŞ FELICIAN-RADU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BOIAN RADU-ION
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ROJA CIPRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BRIGLEZAN ADRIAN-CORNELIU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|IENCIU SERGIU-MIRON
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DĂNIŞTEAN ANDREI
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SĂPLĂCAN CORINA-OLTIŢA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|RUS MARCEL-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|INCEU MONICA-SIMONA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|NECHITA AURICA-FLORICA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP TRAIAN-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SÁRKÖZI PAUL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|CSATLOS SÁNDOR
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZÁNTÓ IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MÁTYUS IÁNOS-LORÁND
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BOGDAN ZSOFIA-CSILLA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZEKÉR ISTVÁN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|FEKETE PÉTER
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KŰRTI ILONA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BODA ZOLTÁN-DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BODA MARGIT-MELINDA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|CZÉGÉNYI ECATERINA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|ROMOCEA IUDITA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SÁRKÖZI HAJNAL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|CSATLOS MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MATYUS ELISABETA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|HUNYADI ANAMARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KAIZER ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZÉP PAL-ATTILA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BOGDAN ANDREI-MARIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VINCZE IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KOVACS FRANCISC
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZÉKELY ENIKŐ-MAGDALENA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ JIBOU – 3
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|PERŞE PAUL-GRIGORE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|DEAK ZOLTÁN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|FĂLĂUŞ CECILIA-IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|SĂBĂDUŞ NICOLAE-OVIDIU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|SZŐKE-NAGY ANDREA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MÓRÉ NATHALIE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|RAVAS SILVIU-IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|KIM ZSOLT-SZABOLCS
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|SZEKELY ROBERT
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|LESCHIAN VIORICA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BUZGO MIRCEA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|PORUMB MARTA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SAV EVELIN-MARIA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DRULEA DANIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CUCEU VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|FILIP ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LANG IOSIF
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|IACOB IONEL-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP AUREL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DRAGOŞ VOICHIŢA-RODICA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CIRŢ GRETA-CLAUDIA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|UNGUR VIORICA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PÁLYI-KISS ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|FILIP SILVIU-ADRIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|GRANŢI VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ARDELEAN CRINA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|DRUŢĂ RALUCA-LUCREŢIA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|STĂNEAN VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BLIDAR NELU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHEREJI VICTOR
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VOIE LIVIU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DUMUŢA IONEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞUT IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|OLĂHUŢ MIREL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|RAVAS MARINEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PETRENCI ALEXANDRU-VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIŞ CLAUDIU-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DRULEA NAZARICA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|NASUI SERGIU-ŞTEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|APAI DENISA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN NICOLAE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHENDE IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|GHIŢ SORINEL-DUMITRU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|POP GHEORGHE-DĂNUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BLIDAR IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VÎLCU RAMONA-IOANA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|FECHETE IOAN-AUGUSTIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BUDA IONEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CÂMPAN MIRCEA-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|RUSU IOANA-DANIELA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|POP LAZAR-FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MOGA COSMIN-IONEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|VAIDA AUREL-DĂNUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BLIDAR ANTON
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|NEGREA OVIDIU JANEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|SUCIU SORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|DRULEA DANIEL TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MERCE DANIEL-MARIUS
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MOLDOVAN SERGIU-LUCIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|PETRAR VASILE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|NEGREA DOINIŢA-CRINUŢA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DOMUŢA CLAUDIU-REMUS
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ANTIŞAN CIPRIAN-AURELIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|UILECAN GHEORGHE-MIHAI
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GAVRA AUGUSTIN-LEONTIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MOLDOVAN CIPRIAN-GRIGOR
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DRUŢA DRAGOMIR
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DEAC ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|IANOŞ CRISTIAN FLORIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DRUŢĂ MIRCEA-DĂNUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BLIDAR IONUŢ-VLAD
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SAV DORIN-VIOREL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GURZA FLORIN-GABRIEL
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SAVA ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MIRON CONSTANTIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SZABO ZORÁN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ANDREI ALIN-SEBASTIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|JECAN BOGDAN-IONUŢ
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OROS TRAIAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VASVARI MÁRIA-MAGDOLNA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|LÁNG GHEORGHE
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZABÓ ŞÁNDOR IOSIF
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|ILYES SÁNDOR
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KOVÁCS ALEXANDRU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|HŐGYE RÓBERT
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SÁNTA SZABOLCS
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZIPOLY ANDREA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DORMANY GAVRIL-ATILA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PORTÉKA ZSOLT-LAJOS
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MONI LÓRÁND-STEFAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|GOMBOS MIKLÓS
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KISS RUDOLF-FERENCZ
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|JÁNOS ZOLTÁN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|CHEREGI SILVIA-TIMEA
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BÁLINT ERVIN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KISS LAURENŢIU
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|CHEREGI IOAN
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MONI SÁNDOR
|CONSILIERI LOCALI
|ORAŞ CEHU SILVANIEI – 2