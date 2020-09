Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei: Singurul liceu din judeţ dublu certificat drept „Şcoală-ambasador a Parlamentului European” şi „Şcoală Europeană”

Colegiul Național „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei primea, în anul 2018, pentru a doua oară titlul de „Şcoală Europeană” ca recunoaştere a bogatei implicări în proiecte europene ce au vizat deschiderea către valorile europene, un învăţământ de calitate, progres educaţional prin cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice sau prin mobilităţi instructiv-educative pentru elevi. Ultima îmbucurătoare certificare a colegiului este cea de „Şcoală-ambasador a Parlamentului European”, titlu obţinut în urma participării, în acest an şcolar, la Programul Educativ „Şcoli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS, „European Parliament Ambassador Schools”). Ceremonia decernării s-a desfăşurat online, pe data de 11 iunie 2020, prin intermediul platformei Zoom, iar la aceasta au participat reprezentanţi ai şcolilor-candidat, ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării, dar şi ai Biroului de Legătură al Parlamentului European la Bucureşti. Obţinerea acestui titlu de către colegiul nostru înseamnă recunoaşterea calităţii şi aprecierea activităţilor desfăşurate de către echipa de ambasadori juniori şi seniori. Programul Educativ „Şcoli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS) se desfăşoară în toate statele membre ale Uniunii Europene şi are drept scop îmbunătăţirea cunoştinţelor despre Europa şi democraţia parlamentară europeană în rândul tinerilor. Elevii şi profesorii s-au familiarizat cu posibilităţile pe care cetăţenia europeană le oferă, dar şi cu rolul pe care Parlamentul European îl joacă în procesul decizional european. În virtutea obţinerii titlului de „Şcoală-ambasador a Parlamentului European”, ambasadorii juniori (elevi) coordonaţi de ambasadorii seniori (profesori) au conceput activităţi menite să crească gradul de informare în rândul populaţiei şcolare cu privire la Uniunea Europeană şi, în special, cu privire la puterea democratică de decizie a Parlamentului European. Astfel, menţionăm activităţi de diseminare realizate de către ambasadorii juniori către colegii lor mai mici ai Şcolii Gimnaziale „Silvania”, dar şi către colegii de liceu prin intermediul unor prezentări interactive de tipul PowerPoint, filmuleţe documentare găsite pe YouTube, dar şi fişe de lucru pentru a evalua cunoştinţele colegilor participanţi. Pentru conceperea acestor materiale, ambasadorii juniori au folosit modulele pedagogice despre UE existente în manualele disponibile la punctul de informare EPAS din şcoală. Activităţile ce au marcat Ziua Europei au depăşit cu succes bariera distanţei fizice şi au luat atât forma unor originale clipuri desfăşurate în mediul online prin care se promovează valorile Europei, încrederea în acestea şi sentimentul de apartenenţă la o Europă unită şi democratică, cât şi conceperea unui chestionar postat pe platforma de lucru a şcolii (Teams), alcătuit din întrebări legate de istoria Uniunii Europene. De asemenea, echipa de ambasadori juniori şi seniori a participat la webinarul „EU’re here to stay: Solidaritatea europeană în acţiune”, în care europarlamentarii invitaţi (printre care Iuliu Winkler, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuţă etc.), dar şi alţi specialişti au răspuns întrebărilor pe tema efectelor COVID-19 în blocul comunitar, a măsurilor implementate, dar şi activităţii instituţiilor europene. Seria activităţilor menite să confere colegiului titlul de „Şcoală-ambasador a Parlamentului European” a fost completată de două întâlniri cu europarlamentarii Iuliu Winkler şi Daniel Buda, care au răspuns numeroaselor întrebări ale ambasadorilor juniori şi seniori legate de măsurile Uniunii Europene în vederea redresării economice, de combaterea crizei sanitare generate de COVID-19, de modul de adoptare a unei măsuri legislative, proiectele de viitor ale instituţiilor europene, de specificul vieţii de politician şi europarlamentar. Mesajul celor doi oameni politici pentru elevi a fost acela de a se desăvârşi profesional mai întâi, înaintea unei eventuale cariere politice. Toate aceste activităţi ce ne-au adus certificarea de „Şcoală-ambasador” au fost rodul unei munci de echipă, una formată din cinci ambasadori seniori (profesori) şi din cincisprezece ambasadori juniori (elevi). Din rândul celor dintâi îi menţionăm pe prof. Bianca Şerban, directorul colegiului, prof. dr. Mircea Brăban, coordonator al acestui program, prof. Claudia Crăciun, prof. Berek Aliz şi prof. Anca Ioana Mureşan. Cei cincisprezece ambasadori juniori sunt elevi în clasele IX-XI: Dan Haiduc (cls. a IX-a A, specializare Filologie), Giulia Man, Kovacs Alexia, Cezar Porcar (cls. a IX-a C, specializare Matematică-Informatică), Kovacs Annett, Iarina Ihoş, Denis Moga (cls. a X-a C, specializare Matematică-Informatică), Alexia Chioran, Daniela Macovei, Alex Sabo (a X-a E, specializarea Ştiinţele naturii), Dalia Sabou (a X-a F, specializarea Economic), Raluca Drăgan (a XI-a A, specializare Filologie), Dana Sîrca, Raul Drăgan (a XI-a E, specializarea Ştiinţele naturii), Cristina Man (a XI-a F, specializarea Economic).Conferirea acestui titlu colegiului nostru (alături de cel existent deja de „Şcoală Europeană”) a produs bucurie şi satisfacţie în rândul celor animaţi de spiritul cenesebist. Dincolo de titlul în sine, ne aduce mulţumire parcurgerea paşilor până în acest moment – tot ceea ce ambasadorii au învăţat şi tot ceea ce ei au învăţat pe alţii. Un alt lucru ce suscită entuziasm este că activitatea de ambasador nu se opreşte aici, aceasta va continua cu noi provocări.

prof. Anca Ioana Mureşan