AUR continuă să crească în preferințele votanților

Cel mai recent sondaj de opinie realizat de INSCOP arată că AUR ar câștiga alegerile parlamentare. Partidul condus de George Simion ar obține 40,8% din opțiunile de vot și are parte de o ușoară creștere față de datele publicate în luna iunie.

Pe locul secund s-ar situa PSD, care ar obține 17,9% dintre voturi, marcând o creștere în preferințele votanților. În luna iunie, formațiunea condusă de Sorin Grindeanu era cotată cu 13,7%.

PNL, cotat cu 17,3% în prima lună a verii, ar avea parte de o scădere privind intenția de vot. Dacă alegerile ar avea loc duminica aceasta, liberalii ar acumula puțin peste 15%, potrivit datelor INSCOP.

USR se menține în jurul scorului obținut la alegerile din decembrie 2024. Formațiunea condusă de Dominic Fritz este plasată pe locul al patrulea în intențiile de vot, cu aproape 13%.

În ceea ce privește celelalte partide, UDMR este cotat cu 4%, POT cu 3,3%, SOS România cu puțin sub 3%, iar SENS cu 2,1% din intenții.

Dacă acestea ar fi rezultatele în urma unui scrutin electoral, diferențele dintre putere și opoziție ar deveni tot mai mici. Cele patru partide de guvernământ ar cumula aproximativ 50% din susținerea electoratului, în timp ce partidele din opoziție s-ar situa la 47%. Astfel, raportul dintre putere și opoziție ar fi unul fragil.