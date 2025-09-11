Sălajul, sub avertizare de inundații

Meteorologii au prelungit avertizarea de ploi pentru zona de nord-vest a țării, iar hidrologii transmit că mai multe râuri rămân sub Cod galben de inundații. Printre județele vizate se numără și Sălajul, unde sunt posibile riscuri de viituri și inundații.

Începând de joi și până vineri la prânz se așteaptă scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, dar și viituri rapide pe râurile mici, ce pot duce la depășirea cotelor de atenție. Mai mult, la nivelul județului, atenționarea vizează râurile Someș și Crasna, unde nivelurile de apă pot crește semnificativ.