Opinia Cititorului

Iritat de faptul că nu are acces cu utilajele în curtea propriului sediu de firmă, administratorul S.C. Solo Impex S.R.L – punct de lucru Crasna, atrage atenţia autorităţilor locale cu privire la acest aspect. În acest sens, a trimis pe adresa redacţiei noastre o sesizare însoţită de fotografii, care indică faptul că realizarea unei lucrări pe domeniul public, în localitatea Crasna, constând în executarea unui trotuar, s-a finalizat “fără…cap”. Subsemnatul Sebastyen Zoltan, în calitate de administrator la SC Solo Impex S.R.L., contribuabil la bugetul local al comunei Crasna, sesizez faptul că lucrarea demarată în această perioadă, pe strada Vârşolţului – executarea trotuarului de către Crasna Serv SRL, după părerea mea de plătitor de taxe nu o consider bine executată. Pe această cale atrag atenţia administraţiei locale să verifice modul în care s-a executat lucrarea deoarece nu am acces cu utilaje în depozitul firmei, din cauza faptului că diferenţa dintre trotuarul executat şi şina porţii existente este de 20 cm.

Sebastyen Zoltan