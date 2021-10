Teama de Covid îi determină pe tot mai mulți sălăjeni să se vaccineze

Zeci de sălăjeni s-au prezentat în această dimineață la Cercul Militar din Zalău pentru se vaccina împotriva noului coronavirus.

Coordonatorul centrului de vaccinare, medicul Olimpia Moigrădean, ne-a declarat că numărul sălăjenilor care se vaccinează este în creștere.

„Da, sunt tot mai mulți. Zilnic am avut sute de persoane care au venit la vaccinare, iar bucuria noastră este că sunt câte 70-80 care vin să se vaccineze pentru prima oară. Au înțeles că nu este de glumă. Mesajul meu este să se vaccineze, să nu aștepte să treacă prin boală, pentru că riscurile sunt foarte mari. Noi am mai discutat, am explicat de atâtea ori și repet mereu. Vaccinarea este importantă pentru că riscul de a face forme grave de boală este mai mic, iar asta poate face diferența între viață și moarte”, a explicat medicul Olimpia Moigrădean. Autoritățile le reamintesc sălăjenilor să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor. Totodată, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20. Potrivit medicului Olimpia Moigrădean, programul activității de vaccinare de la centrul amenajat la Cercul Militar Zalău este următorul: luni 8:00 – 20:00, marţi 14:00 – 20:00, miercuri 8:00 – 20:00, joi 14:00 – 20:00, vineri 14:00 – 20:00, sâmbătă 8:00 – 14:00.