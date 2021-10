Mesajul Inspectorului Școlar General 5 octombrie - Ziua Internațională a Educației Ziua Internaţională a Educației este sărbătorită în fiecare an, la inițiativa UNESCO, pe data de 5 octombrie, începând cu anul 1994. De asemenea, această zi a fost desemnată de către UNESCO pentru a marca semnarea, în 1966, a „Recomandării UNESCO/OIM (Organizația Internațională a Muncii) privind statutul profesorilor.” Sincopele educaționale și închiderea școlilor cauzată de pandemia COVID-19 a întărit rolul-cheie al profesorilor în menținerea continuității învățării, dar și în susținerea legăturilor cu familiile și comunitatea. În timpul crizei actuale, am asistat la modul în care profesorii au optimizat predarea și învățarea în mediul online; au pregătit pachete educaționale pentru elevii care nu au avut conectivitate și tehnologii necesare pentru a continua învățarea online; și-au adaptat practicile și au diversificat mijloacele de învățământ pentru a satisface nevoile elevilor, inclusiv bunăstarea lor socio-emoțională. Filozoful german Immanuel Kant susținea că educația are un rol important în dezvoltarea societății: „Este plăcut să ne gândim că natura omenească va fi mai bine dezvoltată prin educație și că se poate ajunge a i se da o formă care să-i convie cu deosebire. Aceasta ne descoperă perspectiva fericirii viitoare a neamului omenesc”. Pentru toată implicarea și dăruirea dumneavoastră, vă transmitem felicitări și toată aprecierea noastră. Vă dorim sănătate, putere de muncă și împliniri personale și profesionale! La mulți ani! Cu aleasă considerație, Inspector Școlar General, Prof. dr. Gheorghe – Vasile BULGĂREAN

Share Tweet Share