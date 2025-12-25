O nouă bază Transurbis în municipiu

Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, a semnat contractul cu S. C. Avril pentru amenajarea unei autobaze secundare destinate serviciului de transport public local din municipiul Zalău.
Noua autobază va fi amenajată pe bulevardul Mihai Viteazul, lângă sensul giratoriu cu centura ocolitoare. Proiectul prevede împrejmuirea terenului, realizarea de copertine pentru gararea a 40 de autobuze electrice, construirea unei clădiri pentru dispecerat, precum și pregătirea platformelor pentru amplasarea a 44 de stații de încărcare pentru autobuze (40 de stații cu încărcare lentă și 4 stații cu încărcare rapidă). Valoarea proiectului este de 9.987.957,66 lei.
M. S.