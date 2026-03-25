Sute de absenți la cea de-a doua probă a simulării de la Bacalaureat în Sălaj

Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat a început în forță săptămâna aceasta, iar viitorii absolvenți de liceu au susținut în aceste zile primele examinări.

În Sălaj, peste 1.600 de liceeni s-au înscris la cea de-a doua probă a simulării naționale, iar proba obligatorie a profilului a fost la matematică sau la istorie, în funcție de specializarea studiată.

Elevii de clasele a XII-a și a XIII-a, inclusiv cei înscriși la formele de învățământ seral sau cu frecvență redusă, au susținut marți, 24 martie, a doua etapă a simulării examenului de Bacalaureat 2026, în urma evaluării la limba și literatura română.

Sute de absenți

Potrivit datelor publicate de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, prezența în sălile de examen a fost de peste 83%, în vreme ce un număr de 269 de candidați au fost absenți. Mai mult, autoritățile au anunțat că nu au avut loc incidente sau tentative de fraudă, iar baremele de corectare au fost publicate în cursul zilei de marți, pe site-ul subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Potrivit subiectelor, la matematică cerințele au variat în funcție de specializare și profil, în vreme ce elevii care au susținut proba obligatorie a profilului la istorie au avut de redactat un eseu despre statul român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea – primele trei decenii ale secolului al XX-lea. Subiectul I a avut mai multe cerințe pe baza a două texte suport: I.A. Pop, I. Bolovan, Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova; K. Hitchins, Scurtă istorie a României.

Calendarul oficial

Potrivit calendarului de Bacalaureat 2026, probele scrise încep în data de 29 iunie:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen,

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a,

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A,

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B,

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C,

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D,

29 iunie 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă,

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă,

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă,

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă,

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor,

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor,

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor,

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.