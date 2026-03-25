Pensionarii sălăjeni din străinătate mai au câteva zile la dispoziție pentru trimiterea Certificatului de Viață

Pensionarii sălăjeni stabiliți peste hotare mai au la dispoziție doar câteva zile, până la finalul acestei luni, pentru efectuarea primei verificări aferente acestui an, necesară continuării plății pensiilor.

Termenul limită pentru transmiterea Certificatului de Viață este data de 31 martie, pentru a evita întreruperile, după cum anunță reprezentanții Casei Județene de Pensii Sălaj. Totodată, instituția îi îndeamnă pe cei care au părinți, bunici sau cunoștințe plecate în străinătate să le aducă la cunoștință acest lucru.

Până la data de 31 martie, beneficiarii trebuie să descarce formularul de pe site-ul instituției, să îl semneze în fața unei autorități legale din țara de reședință, precum notar, ambasadă, consulat sau medic de familie, care va completa și ștampila documentul, urmând ca acesta să fie transmis către instituție.

Certificatul de Viață poate fi trimis cel mai rapid prin e-mail, la adresa certificateviata.salaj@cnpp.ro, în format scanat (PDF sau JPEG). De asemenea, documentul poate fi expediat și prin poștă, la adresa din Zalău, Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 85, județul Sălaj, cod poștal 450135.

Reprezentanții instituției avertizează că netransmiterea documentului până la termenul limită duce la suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare.