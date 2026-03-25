Festivalul-concurs județean „Mândru Cântec Sălăjean”, ediția a XVII-a

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj, cu sprijinul Clubului Rotary Zalău, organizează, în 27 și în 29 martie 2026, în Sala „Porolissum” (Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12), ediția a XVII-a a Festivalului-concurs județean „Mândru Cântec Sălăjean”.

Scopul concursului este de a descoperi și promova tinere talente, punerea în valoare a cântecului popular autentic și introducerea lui în circuitul de valori spirituale, prezentarea nealterată a frumuseții costumului popular din zonele folclorice din județul nostru.

Festivalul-concurs va începe vineri, 27 martie, de la ora 11, cu secțiunea dedicată preșcolarilor și elevilor din clasele I-IV. Tot vineri, de la ora 17, tot în „Sala Porolissum”, vor avea loc repetițiile cu orchestra Ansamblului folcloric „Meseșul” la secțiunile soliști vocali și instrumentiști, clasele V-VIII și IX-XII. Concursul propriu-zis se va desfășura duminică, 29 martie, de la ora 14, în Sala „Porolissum”.

La ediția din acest an s-au înscris peste 90 de concurenți (față de 81 anul trecut), dovedindu-se încă o dată importanța festivalului nostru. Toți concurenții vor primi diplome de participare. Se vor acorda premii și mențiuni la toate secțiunile. Trofeul „Mândru Cântec Sălăjean” va fi primit de cel mai bun concurent al festivalului (premiu acordat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Clubul Rotary Zalău).

M. S.