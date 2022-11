Program de leadership la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei – Liderii mileniului trei A. I. LMT

„Liderii Mileniului Trei” este un program educațional în Arta de a Conduce, marca Club Liderii Mileniului Trei, desfășurat cu acordul Ministerului Educației, în parteneriat cu British Council și TenarisSilcotub. Valorile asumate și cultivate prin intermediul acestui proiect sunt: integritatea, performanța, onestitatea, încrederea și curajul acțiunii civice.

În acest an școlar, programul de leadership intitulat „Leadership in an AI-shaped world”, are o nouă față, dar și o nouă misiune, ce constă în dezvoltarea comportamentelor performante de leadership la nivel personal și profesional, în contextul provocărilor definite de impactul social al Inteligenței Artificiale.

La Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” din Șimleu Silvaniei, în luna noiembrie a fost demarată prima parte a programului. Programul se află la cea de a doua ediție desfășurată în școala noastră. Atelierele de lucru cu elevii includ, de regulă, subiecte care nu fac parte din programa școlară. Dacă în primul an al programului s-a pus accentul pe dezvoltarea unor abilități de comunicare și negociere, dezvoltarea abiltăților de muncă în echipă și dezvoltarea inteligenței emoționale, în acest an, sunt abordate teme care pot duce la extensiunea unor competențe de leadership în era A.I. (Inteligența Artificială), precum: echilibrul între management și leadership, atât de necesar într-o lume volatilă, incertă, complexă și ambiguă, reziliența sau capacitatea de a face față schimbărilor pe care nu le putem controla, conceptul Ikigai din cultura japoneză, care ajută la găsirea sensului vieții, a echilibrului între latura emoțională și profesională, mindfulness-conștientizarea și acceptarea în fiecare moment a gândurilor, emoțiilor, senzațiilor corporale și a mediului înconjurător, dar și managementul timpului sau etica în leadership.

În prima parte a programului, ce se derulează în acest an, sunt înscriși 20 de elevi din clasele a XI-a. Înscrierea a fost făcută pe bază de voluntariat în urma promovării programului la clasă. La finalul celor opt sesiuni, doi dintre elevii participanți în program vor fi selectați pentru a deveni elevi-traineri, având misiunea de a da mai departe ceea ce au învățat, în sistemul de lucru „peer education”, și altor elevi de vârsta lor. Acest training va reprezenta a doua etapă a programului și se va desfășura în primăvara anului 2023. La finalul anului școlar, o parte dintre elevii participanți, vor beneficia de o tabără gratuită de leadership şi teambuilding, constituind, astfel, o altă ocazie de a construi proiecte comune şi a lega noi prietenii.

prof. consilier școlar, Camelia Bîrsan