Primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt: „Școlile din municipiu sunt pregătite pentru începerea noului an școlar!”

„Școlile din municipiu sunt pregătite pentru începerea noului an școlar”, a declarat astăzi primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, într-o conferință de presă. Oficialul primăriei a abordat și problematica asigurării materialelor sanitare, transportul elevilor, construcția noii creșe, dar și dificultățile întâmpinate în anumite sectoare.

Primul punct al conferinței de presă la care au participat primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, și viceprimarul Teodor Bălăjel a fost acordarea unui premiu în bani pentru Laura Haraseniuc, singura elevă din municipiu care a obținut în acest an nota 10 la examenul de bacalaureat. Eleva a mai primit un buchet de flori și o diplomă, toate în semn de recunoștință pentru rezultatele deosebite obținute la învățătură. „Pentru mine, această reușită este suma muncii constante pe care am depus-o, a perseverenței. Este nevoie și de încredere în propriile forțe și de puțin curaj să crezi că vei reuși”, a declarat eleva imediat după ce a fost premiată de Ionel Ciunt. La rândul său, primarul Zalăului a declarat că „pe noi ca administrație locală ne preocupă performanța în învățământ. Am apreciat că este important să marcăm într-un fel acest moment. Recunoaștem și apreciem eforturile pe care Laura le-a depus. Sunt convins că Laura a muncit pe tot parcursul liceului și îi oferim astăzi o diplomă de merit, un buchet de flori și un premiu de 1500 de lei din partea primăriei. Sigur, nu este un premiu foarte consistent, dar atât s-a putut la această dată. Eu am mai spus de multe ori că banii alocați pentru educație nu sunt cheltuieli, sunt investiții care aduc cea mai sigură și mai bună dobândă”.

Infrastructura școlară

Conferința a continuat cu prezentarea situației despre pregătirea școlilor pentru începerea noului an școlar. „În municipiu funcționeză 29 de unități de învățământ, din care 13 grădinițe, 7 școli gimnaziale și 9 licee. Sigur, deocamdată avem doar o creșă. Umează să punem în funcțiune o nouă creșă în cartierul Meseș. Am făcut demersurile pentru construcția unei creșe mari, cu 110 locuri. În aceste unități de învățământ de care am vorbit sunt 12. 438 de elevi. Au fost verificate toate unitățile școlare și toate sunt pregătite pentru începerea noului an școlar în condiții corespunzătoare. Toate unitățile educaționale au autorizație sanitară de funcționare și sunt autorizate „I.S.U” (n.r. autorizație la incendii). Sub acest aspect de autorizare, două corpuri de clădire de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” și de la Școala Gimnazială „George Coșbuc” încă nu au finalizate lucrările pentru a obține această autorizație. Avem sumele alocate și se lucrează. Lucrările se vor încheia până la sfârșitul anului pentru a se obține această autorizație și la clădirile în cauză”, a mai spus Ionel Ciunt.

Buget record

„Legat de bugetul aprobat la capitolul învățământ, pentru anul calendaristic 2021 este cea mai mare sumă de după revoluție. Este o sumă de 31.740.000 lei. Din această sumă, 66 la sută reprezintă cheltuieli de dezvoltare, respectiv investiții, reparații capitale și dotări în unitățile de învățământ. Din cheltuielile de dezvoltare, respectiv 20.877.000 de lei, 59 la sută sunt fonduri atrase”, a mai declarat Ionel Ciunt în aceeași conferință de presă. Referitor la bursele școlare, primarul a explicat că necesarul pentru întreg anul este de 2.370.000 de lei. S-au plătit deja 1.396.000 de lei, iar până la finalul anului trebuie acoperită o sumă de peste 970.000 de lei, bani ce trebuie alocați de la Ministerul Educației. Din păcate, cele mai multe burse sunt sociale. 1498 de elevi beneficiază de asemenea burse în municipiul Zalău și doar 8 elevi primesc burse de performanță în acest an. Referitor la activitățile extrașcolare, Ionel Ciunt a declarat că „finanțăm activități extrașcolare și prin Casa Municipală de Cultură și prin Sport Club Municipal Zalău. La casa de cultură funcționează un cerc de pictură unde 110 copii beneficiază de îndrumarea unui profesor. Tot prin Casa Municipală de Cultură finanțăm și funcționarea Ansamblului Columna, inclusiv un atelier de dans pentru copii. Inițial am gândit ca acest atelier să funcționeze doar în perioada vacanței, dar solicitările pe care le avem ne determină să facem ca acest atelier să funcționeze permanent. Ideea a fost de a scoate copiii din fața calculatorului, copii care să vină pe terenul de fotbal, în sala de dans, în sala de karate sau unde sunt practicate diferite ramuri sportive”, a mai precizat Ionel Ciunt.

Măsuri de protecție împotriva COVID

Referitor la măsurile de protecție asigurate în școli pentru prevenirea unor eventuale îmbolnăviri, Ionel Ciunt a dat asigurări că au fost pregătite etapele necesare pentru respectarea normelor în vigoare, iar suma pentru măști și dezinfectanți există. În plus, Ciunt a arătat că au fost asigurate deja materiale sanitare de protecție în toate unitățile de învățământ și au fost efectuate lucrări de dezinfecție de către o firmă autorizată, substanțele utilizate fiind cele aprobate. „Am finalizat și lucrările la Liceul Reformat și la Liceul de Artă „Ioan Sima”, dar și la căminul-internat de la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” unde 163 de elevi vor avea condiții moderne de cazare, beneficiază de camere cu unul sau două locuri, cu băi individuale în fiecare cameră. Sunt aici și sală de mese, spălătorie, cabinet medical și toate condițiile necesare pentru ca sistemul de învățământ să se poată desfășura în condiții optime”, a încheiat Ionel Ciunt.