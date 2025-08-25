Un hoț a furat telefonul preotului chiar în timpul slujbei

Un moment mai puțin obișnuit pentru o slujbă la biserică a avut loc duminică, în timpul slujbei de la Catedrala „Adormirii Maicii Domnului” din Zalău.

După ce a vorbit enoriașilor despre importanța iertării, preotul a făcut un anunțul că i-a fost furat telefonul mobil din altar, chiar în timpul sfintei liturghii.

„Duminica trecută, în timpul sfintei liturghii, mi-a fost furat telefonul din sfântul altar. Eu am iertat. Aveți grijă pe cine lăsați în casă, pe cine primiți pe lângă dumneavoastră, să vă luați măsuri de protejare sau precauție. Aveți grijă, protejați-vă lucrurile de valoare, am ajuns ca și din biserică să se fure!”, a spus preotul, în fața credincioșilor.

M. S.