Pop Emanuela Miriam și Olar Romeo, locul I la Olimpiada Națională de Tehnologii

Olimpiada Națională a disciplinelor din Aria Curriculară „Tehnologii” s-a desfășurat în perioada 7–9 aprilie 2026. Competițiile au avut loc în centre diferite: Olimpiada de Electronică, Automatizări și Telecomunicații, în orașul Bacău, iar Olimpiada din Domeniul Economic, în orașul Buzău.

Elevii sălăjeni, de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, s-au evidențiat prin rezultate remarcabile, astfel:

* Domeniul Electronică, Automatizări, Telecomunicații (Bacău) – Locul I – elevul Olar Romeo, clasa a XII-a, profesori coordonatori: Lazăr Stăncuța, Jurj Ioan, Dehelean Crina

* Domeniul Economic (Buzău) – Locul I – eleva Pop Emanuela Miriam, clasa a XII-a, profesori coordonatori: Gozman Daniela, Dehelean Crina, Teglaș Savina; Mențiune – eleva Vereș Maya Ariana, clasa a XI-a, profesori coordonatori: Costea Lucia, Dehelean Crina, Gozman Daniela, Teglaș Savina.

Felicitări tuturor!