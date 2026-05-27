Locotenent-colonelul în retragere Ilie Ciocan, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial și unul dintre cei mai longevivi români documentați, s-a stins din viață cu doar o zi înainte de a împlini 113 ani .Ilie Ciocan s-a născut în satul Cremenari, Galicea, Județul Vâlcea, România la 28 mai 1913 (10 iunie 1913 de la adoptarea Calendarul gregorian), din părinții Tudor Ilie Ciocan (1873–1919), și Ioana (1875–1925), amândoi agricultori . Ilie Ciocan a traversat mai bine de un secol de istorie. A rămas orfan de mic, a muncit de copil, iar mai târziu a fost mobilizat în armată și a luptat pe front, de la Odessa și Cotul Donului până în Ungaria și Cehoslovacia.