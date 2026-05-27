A plecat dintre noi Ilie Ciocan, cel mai vârstnic veteran român al celui de-Al Doilea Război Mondial
Locotenent-colonelul în retragere Ilie Ciocan, veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial și unul dintre cei mai longevivi români documentați, s-a stins din viață cu doar o zi înainte de a împlini 113 ani .Ilie Ciocan s-a născut în satul Cremenari, Galicea, Județul Vâlcea, România la 28 mai 1913 (10 iunie 1913 de la adoptarea Calendarul gregorian), din părinții Tudor Ilie Ciocan (1873–1919), și Ioana (1875–1925), amândoi agricultori . Ilie Ciocan a traversat mai bine de un secol de istorie. A rămas orfan de mic, a muncit de copil, iar mai târziu a fost mobilizat în armată și a luptat pe front, de la Odessa și Cotul Donului până în Ungaria și Cehoslovacia.
A fost considerat cel mai în vârstă bărbat din Europa și cel mai vârstnic veteran de război al celui de-Al Doilea Război Mondial. Viața sa a fost o lecție de modestie, curaj, credință și dragoste de țară.
„Astăzi, Armata României își pleacă fruntea în semn de respect în fața unui destin care a traversat un veac și a rămas până la capăt o lecție despre curaj, rezistență și dragoste de țară”, a transmis Armata Română.
Dumnezeu să-l odihnească în pace
Condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut.
România nu îl va uita.