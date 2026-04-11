Un bărbat a căzut într-o prăpastie la Halmășd. A intervenit elicopterul SMURD

Sâmbătă, în jurul orei 14, pompierii sălăjeni au fost solicitați să intervină pentru salvarea unei persoane care a căzut de la înălțime, în zona Cascadei Valea Șipot, comuna Halmășd. La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență echipaje din cadrul Gărzii de Intervenție Nușfalău, cu o autospecială de intervenție și un echipaj medical de prim ajutor. De asemenea, în sprijin a fost alocat elicopterul din cadrul Punctului de Operare Aeromedical Jibou.
La sosirea forțelor, victima a fost găsită într-o zonă de pădure, într-o prăpastie, la o adâncime de aproximativ 10 metri față de drumul forestier de acces. Persoana era conștientă și a fost evaluată la fața locului de echipajul medical. Salvatorii au acționat pentru extragerea acesteia din zona greu accesibilă și transportul ei, fiind predată ulterior echipajului medical de pe elicopter.
Victima (bărbat, 56 de ani) a fost transportată la un spital din municipiul Oradea pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.
M. S.