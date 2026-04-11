Un bărbat a căzut într-o prăpastie la Halmășd. A intervenit elicopterul SMURD

Sâmbătă, în jurul orei 14, pompierii sălăjeni au fost solicitați să intervină pentru salvarea unei persoane care a căzut de la înălțime, în zona Cascadei Valea Șipot, comuna Halmășd. La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență echipaje din cadrul Gărzii de Intervenție Nușfalău, cu o autospecială de intervenție și un echipaj medical de prim ajutor. De asemenea, în sprijin a fost alocat elicopterul din cadrul Punctului de Operare Aeromedical Jibou.