Crește numărul cazurilor de infecții respiratorii. Copiii sunt cei mai afectați

Peste 1.200 de pacienți au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Zalău în perioada 18 – 24 august. Cele mai multe cazuri au fost reprezentate de plăgi, fracturi, traumatisme și diferite contuzii. Aproape 200 de pacienți au fost preluați de medici și diagnosticați cu gastrită, enterocolită și alte afecțiuni gastrice. Din nefericire, 40 de pacienți au ajuns la spital din cauza infecțiilor respiratorii, iar nouă cu mușcături de căpușe. Alte opt persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma mușcăturii unor animale, iar 72 de persoane s-au simțit rău din cauza hipertensiunii.

