Păduran Casandra – Miruna, câștigătoarea concursului „Alege! Este dreptul tău”

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sălaj au organizat etapa județeană a Concursului național „Alege! Este dreptul tău” martie 2026

Luni, 30 martie, începând cu ora 9, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sălaj au organizat etapa județeană a Concursului național „Alege! Este dreptul tău”, pentru clasele IX-XI, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj.

Elevii au susținut proba de testare a cunoștințelor prin test grilă şi proba de realizare a unui eseu cu tema „Impactul publicității pe platformele social media și create de inteligența artificială asupra alegerilor tinerilor consumatori”. S-au obținut următoarele premii:

Premiul I – Păduran Casandra – Miruna, clasa a XI-a, Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, profesori coordonatori Berek Aliz, Șerban Bianca – Adriela

Premiul al II-lea – Pripon Ioșua – Iosif, clasa a X-a, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, profesor coordonator Dehelean Crina

Premiul al III-lea – Feher Claudia – Alisia, clasa a IX-a, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, profesor coordonator Gozman Daniela

Mențiune: Rad Maria – Ramona, Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, profesori coordonatori Duma Simona, Șerban Bianca – Adriela;

Locurile I și II se califică la etapa națională, care se va organiza în luna iunie, la Eforie, Constanța.

M. S.