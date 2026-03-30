NO:w, evenimentul care unește generațiile, va avea loc la finalul lunii mai

În perioada 29-31 mai 2026, în Poiana Aghireșului, va avea loc NO:w, un eveniment gândit pentru întreaga comunitate, un spațiu în care se întâlnesc bunicii și nepoții, amintirile și visele, cântecele vechi și ritmurile noi.

NO:w își propune să aducă împreună tradiția și modernitatea, într-un concept care reflectă identitatea Zalăului: un loc aflat între rădăcini și devenire, între sat și oraș, între memorie și viitor.

Numele festivalului, NO:w, a apărut din dorința de a spune exact cine suntem: „No”, interjecția ardelenească – No, fain! No, așe! No, hai! – și „Now”, adică prezentul pe care îl trăim. Și locul ales exprimă această idee: Poiana Aghireșului este un spațiu aflat la granița firească dintre rural și urban, dintre tradiție și modernitate.

Primăria Municipiului Zalău, împreună cu partenerul Chouette, își propune să ofere comunității un eveniment care să îi aparțină cu adevărat, o experiență construită în jurul identității locale, al apartenenței și al bucuriei de a fi împreună.

Timp de trei zile, Zalăul nu va mai fi doar orașul în care ne ducem traiul, ci locul în care vom simți că aparținem.

